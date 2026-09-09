За три месяца страхование складов в Петербурге значительно увеличилось

В Санкт-Петербурге за последние три месяца страхование складов подорожало более чем в 30 раз. При этом спрос на такого рода страховки остается высоким.
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