В мэрии Барнаула рассказали о последствиях непогоды

Мэр Вячеслав Франк поручил усилить работу по очистке межквартальных проездов и дворов, а также держать на контроле работу трамваев и троллейбусов Глава Барнаула Вячеслав Франк провел оперативное совещание по устранению последствий непогоды, на котором ему доложили о причиненном стихией ущербе.
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