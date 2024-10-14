В мэрии Барнаула рассказали о последствиях непогоды

Мэр Вячеслав Франк поручил усилить работу по очистке межквартальных проездов и дворов, а также держать на контроле работу трамваев и троллейбусов Глава Барнаула Вячеслав Франк провел оперативное совещание по устранению последствий непогоды, на котором ему доложили о причиненном стихией ущербе.