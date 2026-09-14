С Никиты Филатова взыщут более 1,2 млн рублей долгов по кредитам

Бывший форвард НХЛ Никита Филатов должен более 1,2 миллиона рублей по кредитам, включая 658 082 рубля основного долга.
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