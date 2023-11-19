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В ЦАХАЛ опровергли захват хуситами своего судна в Аденском заливе

В ЦАХАЛ опровергли захват хуситами своего судна в Аденском заливе

Грузовое судно Galaxy Leader, захваченное в водах Аденского залива боевиками правящей на севере Йемена группировки «Ансар Алла», не является израильским, заявила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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