Погода на 26 декабря 2024 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 7 градусов

26 декабря на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.«Ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег; местами сильные осадки, ночью 27 декабря отложение мокрого снега», - сообщили в региональном гидрометеоцентре.
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