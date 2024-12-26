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Погода на 26 декабря 2024 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 7 градусов

Погода на 26 декабря 2024 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 7 градусов

26 декабря на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.«Ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег; местами сильные осадки, ночью 27 декабря отложение мокрого снега», - сообщили в региональном гидрометеоцентре.

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