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ЛЛ
лина любимцева
Ужас... Вот так запускай посторонних в свой дом. А наемные рабочие - люди посторонние.
Садовник назвал м...
ЛЛ
лина любимцева
Нужно захватить эти снаряды с обедненным ураном, И ШАНДАРАХНУТЬ ИМИ ПО США!! Ну уже задрали эти рожи наглые!! Совсем...
WSJ: США вооружат...
А
Алексей
Полстакана ? Это ж сколько яблок с косточками сожрать надо...
Врач рассказала о...
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Разведчики ЦВО
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