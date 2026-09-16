В 2027 году предсезонные тесты «Формулы-1» пройдут 24-27 февраля в Бахрейне

В «Формуле-1» официально определились с расписанием предсезонных тестов на 2027-й год. В следующем году в «Ф-1» ограничатся одной серией тестов – которые будут проходить в течение четырех дней подряд, с 24 до 27 февраля.
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