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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В 2027 году предсезонные тесты «Формулы-1» пройдут 24-27 февраля в Бахрейне

В «Формуле-1» официально определились с расписанием предсезонных тестов на 2027-й год. В следующем году в «Ф-1» ограничатся одной серией тестов – которые будут проходить в течение четырех дней подряд, с 24 до 27 февраля.

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