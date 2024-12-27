"Голая" Бьянка Цензори, Белла Хадид в капроне, неузнаваемая Линдси Лохан и усики Тимоти Шаламе: самые яркие образы звёзд за 2024 год

Редактор моды Spletnik Мария Моисеева вспоминает самые яркие выходы звёзд в 2024 году."Голый" гардероб Бьянки ЦензориБьянка Цензори весь год радовала поклонников своего стиля разными "голыми" (и не только) образами.
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