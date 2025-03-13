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Посол Келин: Россия рассмотрит предложение США о прекращении огня с Украиной

Посол Келин: Россия рассмотрит предложение США о прекращении огня с Украиной

Российская Федерация рассмотрит предложение Соединенных Штатов о прекращении огня с Украиной. Об этом заявил в ходе интервью изданию The Wall Street Journal отечественный посол в Великобритании Андрей Келин.

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