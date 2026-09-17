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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михайлов о ЦСКА: «Плохое начало сезона. Меня беспокоит атака. Если нападающие не забивают, то плохо играют и защитники, и вратарь»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов  высказался о выступлении ЦСКА в сезоне-2026/27. В среду ЦСКА обыграл «Сочи» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:0.

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