«Такси Приключения»: мигрант издевался над пассажирами. Но вдруг в авто сели силовики

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Ника

Народ, почему тишина по поводу очередного заявления, так называемого министра К. о детских садах? Очередное решение приводящее к дебилизации наших детей, и тишина.