«Такси Приключения»: мигрант издевался над пассажирами. Но вдруг в авто сели силовики

Великий Брат Фото: скрин видео полиции Красноярского края. Ответ на видосики прилетел весьма доходчивый.
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надо было сразу и депортировать- пусть на Родине на ишаке-подрадоабатывает и ролики делает как ослу хвост крутит!
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Народ, почему тишина по поводу очередного заявления, так называемого министра К. о детских садах? Очередное решение приводящее к дебилизации наших детей, и тишина.
Россия - такая трепетная страна! Всем мигрантам всё разъясняет, гладит по головке, пряники раздаёт)))))), но они её все равно ненавидят.
Да дома пусть хоть фуй сосёт главное что не в России.