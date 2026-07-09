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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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17-летняя Пушкарева вышла в полуфинал юниорского «Уимблдона»

Анна Пушкарева обыграла Ихань Цюй в четвертьфинале юниорского «Уимблдона» – 6:3, 3:6, 6:3. 17-летняя россиянка впервые вышла в полуфинал юниорского «Большого шлема».

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