Изменения в проект сквера имени Бугакова предложили внести депутаты

Сегодня, 24 октября, рабочей группе Заксобрания Новосибирской области презентовали концепцию будущего сквера памяти регионального парламентария пяти созывов, Героя Социалистического Труда, Почетного гражданина Новосибирской области Юрия Федоровича Бугакова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии