В центре Караганды установили МАФы в виде домбры, кобыза, шанырака и асыка

В Караганде перед торговым домом «Арбат» проходит благоустройства площади. Недавно там стали устанавливать необычные конструкции, которые призваны пропагандировать национальные культурные ценности, сообщает корреспондент ekaraganda.
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