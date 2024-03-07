Глава МИД КНР: Китай будет поддерживать проведение саммита БРИКС в РФ

Китай будет поддерживать проведение саммита БРИКС в России, заявил глава МИД КНР Ван И. Это заявление он сделал во время пресс-конференции на 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва, передает ТАСС.
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