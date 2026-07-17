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LONGi установила новый мировой рекорд КПД солнечных элементов: 35,5%

LONGi установила новый мировой рекорд КПД солнечных элементов: 35,5%

Китайский производитель солнечных панелей LONGi Green Energy Technology сообщил во вторник, что его тандемный солнечный элемент на основе кристаллического кремния и перовскита достиг сертифицированной эффективности преобразования энергии в 35,5%, установив новый мировой рекорд.

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