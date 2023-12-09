Майя Санду провела телефонный разговор с Эммануэлем Макроном

Майя Санду провела телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. "Глава государства подчеркнула твердую приверженность нашей страны проведению необходимых реформ для соответствия критериям вступления в ЕС.
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