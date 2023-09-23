"Меня нельзя пускать в магазины" – психология потребительского поведения. Как научиться принимать осознанные решения в покупках?

В списке самых распространенных трат, поедающих бюджет, — бесполезные мелочи, фаст-фуд и сладости. О том, как избежать ненужных покупок и побороть в себе потребительское поведение, рассказала Анастасия Нович — клинический (медицинский) психолог.
В списке самых распространенных трат, поедающих бюджет, — бесполезные мелочи, фаст-фуд и сладости. О том, как избежать ненужных покупок и побороть в себе потребительское поведение, рассказала Анастасия Нович — клинический (медицинский) психолог.
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