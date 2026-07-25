Собрали ключевые заявления сербского президента: ▪️ Буш-старший дал гарантии русским после распада СССР, что они никогда не поставят Россию под угрозу в вопросе дальнейшего расширения НАТО и что всегда будут советоваться по этому вопросу;▪️ несомненно, у русских есть причины быть рассерженными;▪️ ЕС требует от Сербии покорности и согласия со всеми заявлениями против РФ;▪️ за последние пять лет не открыли ни одного кластера на пути Сербии к ЕС исключительно по внешнеполитическим соображениям, а именно — из-за несогласия с их декларациями против России;▪️ в конечном счете Сербия остается на европейском пути, и именно там я хочу видеть Сербию — в Европейском союзе;▪️ это непросто, потому что мы должны сохранять дружеские отношения с азиатскими странами, включая Россию;▪️ мы не можем выступать против кого-то просто потому, что кто-то другой выступает против него.