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Россия произвела зерна на 72,7% больше собственных потребностей в 2025 году

Россия произвела зерна на 72,7% больше собственных потребностей в 2025 году

Лидерами по самообеспеченности зерном стали Карачаево-Черкесия с показателем 465,9% и Ставропольский край с результатом 419,6%.

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