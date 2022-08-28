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Глава МЧС России Александр Куренков поздравил с профессиональным праздником горноспасателей и шахтеров

Глава МЧС России Александр Куренков поздравил с профессиональным праздником горноспасателей и шахтеров

День шахтера ежегодно отмечается в последнее воскресенье августа. 75 лет назад этот праздник вошел в профессиональную жизнь тех, чья судьба связана с горнодобывающей отраслью, стал символом подлинного мужества и несгибаемой воли.

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