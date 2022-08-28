Глава МЧС России Александр Куренков поздравил с профессиональным праздником горноспасателей и шахтеров

День шахтера ежегодно отмечается в последнее воскресенье августа. 75 лет назад этот праздник вошел в профессиональную жизнь тех, чья судьба связана с горнодобывающей отраслью, стал символом подлинного мужества и несгибаемой воли.
Популярные статьи
- Лучше всех: российский военнослужащий стал самым точным в истории Армейских международных игр
- Руководители высших военно-учебных заведений государств – участников СНГ выступили за расширение научного сотрудничества в формате Содружества
- В Белоруссии команды конкурса Армейских международных игр «Стальная магистраль» обменялись подарками
Свежие комментарии