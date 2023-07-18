Военное обозрение

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Британские военные специалисты будут изучать подбитые в зоне проведения спецоперации российские танки

Британские военные специалисты будут изучать подбитые в зоне проведения спецоперации российские танки

Несколько танков ВС РФ, которые были подбиты в зоне проведения специальной военной операции и попали в руки украинских военных, были доставлены в Великобританию.

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