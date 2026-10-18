ТЕННИС. Турнирная хроника Подводя итоги выступлений в Китае, где он завоевал титул и дважды доходил до полуфиналов, Даниил Медведев пошутил: «Даже не знаю, сколько турниров сыграл - два или три!» Ведь в Пекине российский теннисист был дисквалифицирован за попадание мячом в болельщика и лишился не только призовых, но и столь необходимых ему 150 рейтинговых очков в чемпионской гонке.
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