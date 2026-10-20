МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Профессиональные риски врачей при оказании медицинской помощи следует вывести из-под уголовной ответственности, заменив ее гражданско-правовыми механизмами и страхованием.
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