В одесских пабликах и СМИ сообщили уже о двух взрывах в районе местного порта.Ракеты возмездия за Белгород и Морозовск идут на Одессу.
Наказание за Белгород приняла Одесса: Мощные взрывы в районе порта
Комментарии
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Андрей Алферов
Классно, враг - США,это не секрет. Они поставляют оружие, они координируют удары из космоса, приказы отдают их генералы. А русские условно с "Москвы" долбят русских с "Украины" и наоборот. При это у нас жертвы,а люди США в "домике". Плюс для США очевидный ,воевать надо чужими руками, на чужой территории.
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16 час.
ИП
Игорь Петров
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15 час.
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