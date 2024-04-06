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Царьград

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Наказание за Белгород приняла Одесса: Мощные взрывы в районе порта

Наказание за Белгород приняла Одесса: Мощные взрывы в районе порта

В одесских пабликах и СМИ сообщили уже о двух взрывах в районе местного порта.Ракеты возмездия за Белгород и Морозовск идут на Одессу.

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Комментарии
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Андрей Алферов
Классно, враг - США,это не секрет. Они поставляют оружие, они координируют удары из космоса, приказы отдают их генералы. А русские условно с &quot;Москвы&quot; долбят русских с &quot;Украины&quot; и наоборот. При это у нас жертвы,а люди США в &quot;домике&quot;. Плюс для США очевидный ,воевать надо чужими руками, на чужой территории.
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16 час.
ИП
Игорь Петров
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15 час.

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