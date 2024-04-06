Наказание за Белгород приняла Одесса: Мощные взрывы в районе порта

Андрей Алферов

Классно, враг - США,это не секрет. Они поставляют оружие, они координируют удары из космоса, приказы отдают их генералы. А русские условно с "Москвы" долбят русских с "Украины" и наоборот. При это у нас жертвы,а люди США в "домике". Плюс для США очевидный ,воевать надо чужими руками, на чужой территории.