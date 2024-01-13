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Экс-сотрудник Пентагона Малрой призвал готовиться к расширению боев на Ближнем Востоке

Экс-сотрудник Пентагона Малрой призвал готовиться к расширению боев на Ближнем Востоке

Бывший заместитель помощника главы Минобороны обороны Соединенных Штатов Америки по Ближнему Востоку при администрации Дональда Трампа Майкл Малрой обратился к Пентагону с призывом продолжать подготовку к расширению боевых действий на территории Ближнего Востока в условиях британско-американской операции, направленной против хуситов.

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