Экс-сотрудник Пентагона Малрой призвал готовиться к расширению боев на Ближнем Востоке

Бывший заместитель помощника главы Минобороны обороны Соединенных Штатов Америки по Ближнему Востоку при администрации Дональда Трампа Майкл Малрой обратился к Пентагону с призывом продолжать подготовку к расширению боевых действий на территории Ближнего Востока в условиях британско-американской операции, направленной против хуситов.