Курс валют НБМ на 1 июля

Молдавский лей немного ослабел по отношению к доллару, но еще больше укрепился по отношению к евро. В частности, за день он уступил американской валюте примерно 0,7 бана, но отыграл у единой европейской валюты еще более двух банов, передает Noi.
Молдавский лей немного ослабел по отношению к доллару, но еще больше укрепился по отношению к евро. В частности, за день он уступил американской валюте примерно 0,7 бана, но отыграл у единой европейской валюты еще более двух банов, передает Noi.
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