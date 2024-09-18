КНБ начал прием на воинскую службу по контракту в Мангистау

Департамент пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан Мангистауской области принимает кандидатов на воинскую службу по контракту на должности сержантов и рядовых, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности.
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