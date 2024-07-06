Ставки по ипотеке в России выросли до рекордных 23%

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина Ставки по ипотечному кредитованию в России выросли до рекордных 23%. Несмотря на это, спрос на покупку жилья сохраняется даже при таких условиях, рассказала "Известиям" заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии