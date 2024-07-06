Ставки по ипотеке в России выросли до рекордных 23%

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина Ставки по ипотечному кредитованию в России выросли до рекордных 23%. Несмотря на это, спрос на покупку жилья сохраняется даже при таких условиях, рассказала "Известиям" заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова.