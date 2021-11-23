Гражданские супруги из Томска ожидают суда за покушение на сбыт героина и морфина

Следователем ОМВД России по Октябрьскому району города Томска окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении гражданских супругов, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.
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