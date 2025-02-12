В Госдуму внесли проект амнистии в связи с 80-летием Победы

Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с главой фракции Геннадием Зюгановым внесли в нижнюю палату парламента проект постановления об объявлении амнистии по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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