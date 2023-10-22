"Подался в бега". В Ростове-на-Дону объявили в розыск чиновника, на которого завели уголовное дело

В донской столице силовики разыскивают начальника отдела управления торговли города Дмитрия Исаева.В минувшую субботу, 21 октября, из поля зрения ростовской полиции пропал начальник отдела управления торговли администрации Ростова-на-Дону Дмитрий Исаев после того, как против него возбудили уголовное дело о мошенничестве и хищении чужого имущества.