В центральный аппарат СК России будет доложено о расследовании уголовного дела по факту превышения должностных полномочий сотрудниками полиции в Московской области

Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками полиции, применившими физическую силу в отношении мужчины в Шатуре Московской области (ч.
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