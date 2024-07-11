Почти 30 минут игрового процесса ремейка Dragon Quest 3 Этой осенью на ПК и консолях...

Почти 30 минут игрового процесса ремейка Dragon Quest 3Этой осенью на ПК и консолях состоится релиз уникального обновленного издания Dragon Quest 3, который попытается осовременить множество механик знаменитой японской RPG, при этом сохранив эстетику оригинала.
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