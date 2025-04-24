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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вся Москва, да и вся Россия будет болеть за «Динамо» в матче против «Зенита». Многие мечтают о смене чемпиона». Сметанин об игре

«Вся Москва, да и вся Россия будет болеть за «Динамо» в матче против «Зенита». Многие мечтают о смене чемпиона». Сметанин об игре

«Динамо» встретится с «Зенитом» в 26-м туре Мир РПЛ 26 апреля. «Уверен, в субботу вся Москва, да и вся Россия будет болеть за «Динамо» в матче против «Зенита».

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