Умирающий Сан-Франциско,трудовая дискриминация белых и публичная травля в США ﻿

Фриц Морген 1. Китайцы смеются над США: теперь китайские районы для бедных выглядят порою как элитные коттеджные посёлки, особенно на фоне палаточных городков для бомжей и наркоманов в Сан-Франциско (ссылка).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии