Что есть до и после тренировки, чтобы похудеть: точный ответ дает тренер Прокудина

Сбалансированное питание — ключ к достижению спортивных целей. Грамотный рацион поддерживает уровень энергии и обеспечивает организм питательными веществами для восстановления мышц и улучшения выносливости.
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