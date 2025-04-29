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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шакил О′Нил станет генменеджером университетской команды своего сына

Для члена Зала славы эта должность будет неоплачиваемой и добровольной.  Его сын, Шакир О’Нил, будет играть за Сакраменто Стэйт под руководством нового главного тренера Майка Бибби.

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