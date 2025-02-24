Фонд дочери спецпосланника США Келлога занимается помощью и наемниками на Украине

Старший политический корреспондент Джим Джератти опубликовал в газете The Washington Post сообщение, из которого следует, что Меган Моббс, дочь спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога, возглавляет фонд R.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии