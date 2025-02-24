Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Фонд дочери спецпосланника США Келлога занимается помощью и наемниками на Украине

Фонд дочери спецпосланника США Келлога занимается помощью и наемниками на Украине

Старший политический корреспондент Джим Джератти опубликовал в газете The Washington Post сообщение, из которого следует, что Меган Моббс, дочь спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога, возглавляет фонд R.

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Комментарии
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Misha Glusch
они там все одним миром помазаны...
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