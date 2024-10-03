Субсидии позволили снизить тарифы на калининградской морской линии на 88%

Снижение тарифов на морские грузоперевозки в Калининградскую область и из нее на 88% было обеспечено благодаря федеральным субсидиям, сообщил руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота) Андрей Тарасенко 3 октября в ответ на запрос сетевого издания «Клопс».