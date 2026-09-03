Минспорт и ОКР обсудили допуск российских лыжников к международным соревнованиям

Министр спорта России и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что допуск российских лыжников к международным соревнованиям в нейтральном статусе может повлиять на федерации других видов спорта.