Virgin Galactic приостановила туристические полеты в космос

VSS Unity во время полета / © Virgin Galactic Во время полета был потерян юстировочный штифт. Он нужен для того, чтобы «гарантировать выравнивание VSS Unity по самолету-носителю VMS Eve при соединении этих транспортных средств на земле во время предполетных процедур», заявили в компании.