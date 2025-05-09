В Бремене возложили цветы к могилам военнопленных

Юбилей Дня Победы Советского Союза над фашистской Германией отметили жители немецкого Бремена возложением цветов к могилам заключенных бременского концлагеря, 9 мая сообщает корреспондентИА Красная Весна.
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