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Курские новости

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В Курске на проспекте Дериглазова запустили «зелёную волну»

В Курске на проспекте Дериглазова запустили «зелёную волну»

Запущена «зелёная волна» на проспекте Дериглазова в Курске: светофоры переключаются с заданной периодичностью, средняя скорость движения выросла на 5%.

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