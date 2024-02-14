Китай не хочет поддаваться санкционному давлению. Комментарий Георгия Бовта

Китай называет намерение ЕС ввести ограничения в отношении трех китайских фирм, которые ЕС считает помогающими России обходить санкции, незаконным и примет меры для защиты прав и интересов китайских предприятий.
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