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Китай не хочет поддаваться санкционному давлению. Комментарий Георгия Бовта

Китай не хочет поддаваться санкционному давлению. Комментарий Георгия Бовта

Китай называет намерение ЕС ввести ограничения в отношении трех китайских фирм, которые ЕС считает помогающими России обходить санкции, незаконным и примет меры для защиты прав и интересов китайских предприятий.

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