Некогда разделённые народы, как правило, добровольно возвращаются под крыло России. Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил известный нетрадиционной ориентацией киевский антироссийский пропагандист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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