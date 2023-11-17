Сергунина: в Москве «Карта инновационных решений» собрала более шести тысяч идей

Онлайн-платформа «Карта инновационных решений» включает свыше шести тысяч разработок. Проекты будут полезны для бизнесменов, занимающихся экономическими отраслями, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
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