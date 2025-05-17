После Альметьевска «Открытые мастерские» запустят и в Нижнекамске

Автор: Эльза КузнецоваФото предоставлено организаторами проекта «Открытые мастерские» В Нижнекамске открывается филиал образовательного проекта «Школа гидов», инициированного творческой платформой «Открытые мастерские».
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