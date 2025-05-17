Путин и Бердымухамедов обсудили развитие отношений России и Туркмении

Президент России Владимир Путин и председатель Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов провели телефонный разговор, в котором обсудили важные аспекты двусторонних отношений и поздравили друг друга с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.