Financial Times: В ЕС «поражены» описанием договоренностей Трампа с Путиным

Лидеры Европейского союза, которые беседовали с президентом США Дональдом Трампом после его разговора с президентом РФ Владимиром Путиным 19 мая, были «поражены» описанием президента США достигнутых соглашений.
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